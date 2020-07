Ik was al tevreden toen ik ruim 30 jaar geleden voor het eerst op tienertoer ging en m.b.v. een papieren stadsplattegrond naar de Wallen. Nou dat was me een belevenis zo helemaal vanaf de twents/duitsche grens. Inmiddels heb ik mij voorgenomen om helemaal nooit meer in die stad te komen. Dood nog niet. Er is bijna geen kut meer (aan).