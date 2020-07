Wat is vroeger niet wist, maar nu wel, is WAAROM er een azaan is en niet gewoon een toren met een grote klok. En, wat mijn verbazing schetste, is dat die keuze gegrondvest is op een vorm van christofobie, lees: afkeer tegen christelijke of joodse gebruiken. Stel je voor dat de moslims zouden gaan lijken op christenen of joden en hun gewoonten overnamen? "Nee, nee, nee!" zal Mo hebben gedacht en besloot dat vanaf toen er geen bel moest klinken, maar gezongen moest worden.



"... Sunni traditions suggest that a companion suggested to Muhammad that they should blow a trumpet or ring a bell in order to alert the Muslims before the time of each prayer.[14] According to the Sunni traditions Muhammad did not accept this suggestion because he did not want to adopt the Jewish or Christian customs."

Bron: en.m.wikipedia.org/wiki/Bilal_ibn_Rab...