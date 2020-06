Nou ik heb me even op Pepijn van Erp (van het Twitteraccount uit de link) gestort:

threadreaderapp.com/thread/1276833852...

En toen zijn artikel op de website waar hij voor schrijft:

kloptdatwel.nl/2020/06/06/de-denkfout...

En helaas voor hem als wiskundige, maar hij is net zomin (terwijl dat wel één van Van Erp zijn verwijten is naar W. Engel) als Willem Engel de balletdans leraar, geen volleert viroloog/bioloog/microbioloog/medisch arts met specialisatie die hier van toepassing is. Dat maakt dat hij net zo c.q. net zo min 'gekwalificeerd' is, terwijl dit wel is wat hij hem voortdurend verwijt.

In het artikel worden W. Engel en Maurice de Hond voortdurend weggezet als onbenullen, maar tegenargumenten hoe het dan wel zit, daar ontbreekt het weer aan.

Dat De Hond en W.Engel op één hoop gegooid worden helpt ook niet, i.p.v. hen los van elkaar te 'fact-checken'.

Van Erp papegaait vooral het RIVM na, en die is toch ook meerdere malen niet erg betrouwbaar gebleken. RIVM, WHO, CDC zijn zelf ook nogal dogmatisch over de non-aerosole overdracht, daarnaast is het RIVM zelf niet transparant w.b.t. wetenschappelijke referenties o.b.w.v. zij adviezen geven, vreemde praktijk voor een zogenaamd onafhankelijk onderzoeksinstituut.

Dit gezegd hebbende neem ik het ook niet op voor W. Engel, want: ik volg hem niet zo, en heb dus ook lang niet alles van hem gezien/gelezen. Ik heb de afgelopen maanden allerlei filmpje gezien, en stukken gelezen van o.m. artsen die niet de lijn van het RIVM & WHO volgde en vervolgens gecensureerd en verbannen werden van youtube etc. Een aantal van die mensen zeiden hele redelijke dingen die mij heel plausibel voorkwamen.

Toch kan ik eigenlijk alleen maar voor mijzelf als leek concluderen dat, niet alleen ik niet duidelijk weet hoe het zit, maar allerlei (zogenaamde) experts, alternatieve deskundologen en autoriteiten kennelijk evenmin.

Maar die andere halve meter regels zijn onzinnig, omdat ze geheel willekeurig en inconsequent worden bepaald en gehandhaafd.

De economie is in een recessie zo niet een depressie gestort. Het griep virus uit 2018 was dodelijk dan dit covid19 virus tot nu toe. Er wordt gemarchandeerd en gefraudeerd met sterfte en besmettingscijfers.

Daarnaast hebben we een overheid die ouwe mensen afranselt en hardhandig arresteert terwijl ze vredig demonstreren, en die overheid die demonstraties zelfs verbied. Terwijl diezelfde overheid en politie bij BLM tuig niet handhaaft, niet optreed en die mensen volledig tegen lockdown beleid hun gang laat gaan en met vele honderden met deelneming van Halalsema laat samenkomen op de Dam.