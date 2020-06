In het Europese parlement klaagt een donkere mevrouw over haar aanvaring met de "racistische" Brusselse politie. Zonder wederhoor applaudiseren de parlementsleden bij voorbaat voor mevrouw. Niemand in het parlement die zich afvraagt of er ook nog een andere kant van het verhaal bestaat. En die andere kant was er.

Een verhaal heeft vaak twee kanten, maar als het om racisme gaat wordt een klager altijd en onmiddellijk serieus genomen. Er staat een heel activistisch leger Arie Boomsma's en Anouks gereed, om een onbenullige opmerking flink op te blazen tot extreem overdreven proporties. Hoe de vork in de steel zit is verder niet van belang, zelfs de meest lichtzinnige verdenking is al voldoende voor een veroordeling. Dus moet een traditie verwijnen, dus moet een beeld weg, dus moet een programma kapot. Een onnozel grapje in VI wordt zo uitgebuit, dat het hele programma even later al in het Verenigd Koninkrijk als racistisch wordt betiteld.

Tegelijkertijd bewijst het ook iets anders, want als activisten iets onbenulligs als een grapje zo kunnen uitvergroten, dan bestaat er in Nederland niks ergers om zich druk over te maken. Grof racisme is dus afwezig in ons land en daarom moeten de activisten het vooral hebben van de kleine irritaties. Ik ben wel eens bang dat dit ongeremde activisme net als die hele Zwarte Piet-discussie op de lange duur contraproductief gaat werken en uitmondt in de verscherping van tegenstellingen en blijvende littekens in de raciale verhoudingen van dit land.