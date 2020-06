1 ga eens terug naar de oorzaak van deze discussie. Ging er om dat een politieagent teveel geweld gebruikte tegen een wetsovertrende burger. Of er racisme in het spel was is nog altijd niet duidelijk.

2. Op basis van 1 is er nu een beeldenstorm aan de gang. Beelden die al vele jaren staan en onderdeel uitmaken van de geschiedenis een dorp of stad moeten opeens weg. En ze worden op basis van emotie vrij snel weggehaald.

Op basis van jouw argumentatie kunnen we ,onder het motto van al het oude kan wel in geschiedenisboeken, ook wel alle monumentale panden afbreken en vervangen voor veilige nietszeggende karakterloze glazen en stalen moderniteit. En die sloopwoede van al het oude hebben we in de jaren 70 al eens gehad. Er is toen veel ouds gesloopt, want het moest allemaal nieuw en modern. Achteraf hebben we daar in veel gevallen ook spijt van. Niet zo gek dus om eerst eens goed na te denken, voor we veel oude dingen wegdoen en weg stoppen in boekjes.