Het Arthur Ashe Monument in Richmond Virginia is beklad door een blanke meneer die 'White Lives Matter' op het standbeeld van de zwarte meneer heeft gekalkt. Ashe was een fantastisch tennisser die drie Grand Slams wist te winnen: de US Open, Wimbledon en de Australian Open. En o ja, hij was zwart, dat moeten we er maar bij vermelden, want in de Grote Rassenoorlog van 2020 draait het helaas om de kleurtjes. Omdat alle standbeelden van iedereen en z'n Gandhi beklad worden dacht een mafketel: kom, laat ík dan maar eens het standbeeld van Arthur Ashe bekladden, want in de US Open-finale van 1968 versloeg hij (onze) Tom Okker en dat was godverdomme EEN BLANKE.

Arthur Ashe, die opgroeide in een tijd dat hij niet mocht tennissen op een lokaal tennisveldje omdat hij zwart was, die eind jaren 60 / begin jaren 70 toegang tot Zuid-Afrika werd geweigerd, Arthur Ashe die heeft gevochten tegen de Apartheid, maar toch altijd beschaafd - en niet zo'n laffe borrelaar en gratuite tetteraar als Lewis Hamilton. En op het standbeeld van zo'n man kalk je dan 'White Lives Matter' - was het Nelson Mandela Standbeeld soms bezet? Hoho, dachten Black Lives Matters activisten daarop, dat gaat zo maar niet, en dus werden de 'White Lives Matter'-teksten op het standbeeld van Arthur Ashe overgekalkt met 'Black Lives Matter'. Waarop de White Lives Matter-kerel terugkeerde om náást 'Black Lives Matter' dat óver zijn 'White Lives Matter' was gekalkt opnieuw 'White Lives Matter' te sprayen.

