Ik heb de hoop allang opgegeven. Sinds kort al helemaal. Als overheden en elite hierin meegaan kan ik niets anders dan afwachten en pas zeer gewelddadig terug slaan op het moment dat de schijt mijn voordeur raakt. En ik denk vele anderen met mij...

Waar heel de wereld aan voorbij lijkt te gaan is dat het merendeel van de bevolking hier helemaal niets van moet hebben, maar het nu nog op zijn beloop laat omdat ze nog in de gedachte zijn dat de overheid het wel op zal lossen. Maar als dat niet gebeurt, laten we dan even veronderstellen een goede 10 procent dezelfde agressieve neigingen heeft als ik wanneer dat moet; De kampers, de motorclubs, de hooligans, de volksbuurtbewoners, het overige blanke 'tuig'... Ik denk niet dat een ervan bereid is om te buigen of ook maar een cent weg te geven, zeker niet asn een zwarte omdat je dan deugt.

Dit heeft niets met racisme te maken maar puur een oog om oog reactie. Ik benader geen zwarte ooit racistisch maar als ik ooit ook maar een zuchtje anti-blank racisme tegen mij persoonlijk te horen krijg, trek ik het hoofd van diegene eraf.

Ik denk dat het onderhand eens verstandig wordt als de overheid een wat genuanceerdere houding aan gaat nemen, want als het duiveltje eenmaal uit het doosje is gast het niet meer terug. Net of alleen BLM en antifa gewelddadig kunnen zijn of kunnen rellen...?!