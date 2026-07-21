WIJ. ZIJN. NEDERLAND. Albert Heijn ZWICHT na klachten dat kaasruitbroodje "een andere, minder kazige smaak" had gekregen
Een Volk met haar rug tegen de muur...
De zeevaardersnatie ontwaakt, en het gehele AD-artikel is van een zeldzame schoonheid. "Supermarkt Albert Heijn heeft na een storm van kritiek het welbekende kaasruitbroodje aangepast. Klanten klaagden eerder dit jaar dat het broodje een andere, minder kazige smaak had gekregen. De oorzaak bleek een nieuwe leverancier te zijn, waar de Zaanse keten in maart mee in zee was gegaan. Het kaasbroodje zag er sindsdien anders uit en smaakte niet meer zo lekker als vroeger. Klanten misten vooral de kaassmaak. Een woordvoerder van Albert Heijn vertelt aan deze site dat klanten meestal niks merken van receptwijzigingen. „Bij de kaasruit pakte dat helaas anders uit. We kregen reacties van mensen die het broodje minder lekker vonden.” En wat blijkt? Massale volksopstanden lonen, en we zien hier andermaal bevestigd wat we in mei 1945 en juli 2020 voor het eerst leerden: de Nederlandse cultuur is niet te breken.
Het Systeem ZWICHT en het Nederlandse Volk valt niet te breken
De maandenlange ophef!
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