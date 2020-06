Nog effe iets opmerkelijks over de BLM beweging, zowel in de VS als het buitenland. Alle BLM donaties gaan via ActBlue. En ActBlue is de DNC-fondswerf-software. Na 60 dagen ongebruikt te blijven vervalt de donatie aan ActBlue om er mee te doen wat ze wil.

En rara wie zijn de top-tien ontvangers van ActBlue?

De DNC-kandidaten natuurlijk.

www.opensecrets.org/pacs/expenditures...

Het is een geldwitwasmachine, omzeilt de regels rond maximale donaties en maakt de benodigde registratie van de donor onnodig als het bedrag te hoog uit valt. Sommige bedrijven doneren tientallen miljoenen, burgers wereldwijd doneren, maar buitenlandse donaties aan politieke partijen mag helemaal niet.

medium.com/@dtod95/the-black-lives-ma...

Check deze Reddits maar eens.

"BLM has been hijacked as a money funneling scheme by the Democratic Party." www.reddit.com/r/conspiracy/comments/...

www.reddit.com/r/Conservative/comment...

www.reddit.com/r/IAmA/comments/gyzs79...

Mocht dit waar zijn, en worden bewezen, ben ik reuze benieuwd wat de gevolgen zijn voor de campagne-staf van de DNC en Biden.