dat wetenschap en integriteit twee moeilijk te combineren grootheden zijn, is weer eens aangetoond.

Beter gezegd: "wetenschap" is een verdienmodel en een witwasmachine. De "professoren" hebben belang bij de uitkomst van hun "analyse" en geven door het publiceren van een stuk geloofwaardigheid.

In sociale "wetenschappen" is dat endemisch. Net als in de medische "wetenschap". Na The Lancet moet nu ook de New England Journal of Medicine een stuk terugtrekken dat eerder werd gebruikt om het gebruik van Hydroxychloroquine in het verdomhoekje te krijgen. En het waarom? Om Gilead in staat te stellen Remdesivir te laten verkopen tegen een prijs van $1400 per shot, in plaats van een 65 jaar oud malariamiddel van $3 per behandeling?

Of nog erger, we offeren bejaarden om verkiezingen in de VS te beinvloeden. Wie het weet, mag het zeggen. Me dunkt zal de wetenschap weinig initiatief tonen om deze zaken te onderzoeken. Noch de journalistiek.