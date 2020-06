: daar loopt de bestuurlijke diarree die over ons wordt uitgestort beter door heen ook. De spaarzame nuttige bindstukjes verzamelen we en gooien we er boven weer in voor coprofage. Met andere worden, we blijven stemmen op de bekende shit in de hoop dat de spaarzame solide nuggets wat gaan opleveren. Dat dit een ratio van 10 liter aarsvocht vs 2 gram nugget is maakt niet uit, dat doet het al jaren niet.

Het wachten is op projectiel diarree waar we helemaal door leeglopen. Genoeg pindakaas eten helpt daarbij, want wie is er niet groot geworden met de Calvé MP...