Binnenkort in Nederland. Dieprode kaartjes bij ANWB/Verkeer & verkeersinfarcten des doods op de vaderlandse rijkswegen en gillende GroenLinksers wegens ontploffende klimaatdoelen. Wegens druk druk druk. Door de mondkapjesplicht wil helemaal niemand meer in die gele duurzame superspreaders van treingekkie Alpi stappen en koopt men massaal een vervuilend tweedehandsje voor weinig. Maar liefst 175.000 ov-reizigers (zeg maar heel Nijmegen) is van plan de ov-kaart in te ruilen voor een virusvrije voiture voor de hele familie. Check die verkoopcijfers voor mei dan! Nou, werkloze zzp-er en/of door Rutte III koudgemaakte ondernemer. Dit zijn kansen hoor. Opeens heb je het... je wordt autoverkoper.