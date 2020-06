Griepepidemie zorgt voor bomvolle ziekenhuizen en tekort aan bedden, dagelijks zijn er opnamestops

21 februari 2018 om 11:09

De griepgolf blijft aanhouden. (Archeiffoto)

De ziekenhuizen in Brabant kunnen de vele grieppatiënten even niet meer aan. De ziekenboegen liggen tjokvol en bedden zijn er te weinig. "We hebben dagelijks te maken met zogenaamde opnamestops."

"Bij ons is het heel druk", zegt medisch leider Simone Gielen van het Bernhoven ziekenhuis in Uden. "Dat wil zeggen dat er gewoon geen bed meer over is voor een nieuwe, zieke patiënt." Al tien weken op rij trekt er een griepepidemie over Nederland. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel.

Uitwijken

Nog altijd zijn er in Nederland zo'n 142 griepgevallen per 100.000 inwoners. Dat is nog ver boven de epidemische grens van 51 zieken per 100.000 mensen. Het resultaat is dat de ziekenhuizen in Brabant momenteel bomvol zijn. "Daardoor moeten de patiënten soms uitwijken naar ziekenhuizen verder weg", zegt Gielen.

Toch hoef je je geen zorgen te maken. Volgens medisch leider Simone Gielen ontstaan er geen gevaarlijke situaties en kan iedereen worden geholpen. "Elke patiënt die ziek is, wordt door onze specialisten op de spoedeisende hulp geholpen en de eerste behandeling wordt dan ingezet", legt Gielen uit. "Alleen het bed waar de patiënt normaal gesproken het verdere behandelplan moet krijgen, moeten we nu in een ander ziekenhuis vinden."

Piek lijkt bereikt

De medewerkers van de Brabantse ziekenhuizen kunnen een griepprik krijgen. Dat moet ervoor zorgen dat zij geen patiënten aansteken en zelf ook niet ziek worden.

De griepepidemie in Nederland duurt nu zo'n tien weken. Dat is langer dan het gemiddelde van negen weken. Hoe lang de epidemie nog duurt, is niet precies te zeggen. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lijkt de piek nu in ieder geval bereikt.