Zit net met verbazing te kijken hoe Sywert van Lienden net in Op1 een tekst uitlegt waarbij wij in het openbaar vervoer alleen niet-medische (wel of niet medisch bestaat niet eens, zijn gewoon mondkapjes) mondkapjes mogen dragen, niet veel lagen want dat ademt zo lekker. Maar het ademt niet alleen lekker, die zogenaamde niet-medische kapjes houden bij niezen of hoesten werkelijk niets tegen, het gaat er dwars doorheen het gezicht in van de medepassagier. Je hebt dus echt wel die E- of Nen-mondkapjes nodig in het OV om elkaar te beschermen, het is compleet fake dat eigen gemaakte kapjes ook maar iets doen. Overigens zijn de door hem aangeboden voorraden miljoenen kapjes samen met de bedrijven van Nederland ook nog eens geweigerd door het ministerie. Denken ze nu dat wij als bevolking krankjorum zijn in Den Haag? Dat we voor de show met nutteloze kapjes in de trein gaan zitten straks? Waar slaat dit op?