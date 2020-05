The Reem. Al sinds we ons kunnen heugen Nederlands eigen K1-kampioen (highlights). 14 professionele kickboxwedstrijden, won er 10, waarvan 7 op (T)KO. Daarna was MMA aan de beurt, en dat leidde tot het bizarre track record van per gisteren 65 gevechten en 46 overwinningen (highlights) waarvan 24 op (T)KO en 17 per submission. Z'n gevecht hiervoor, tegen Surinamer Jardino Rozenstruik eindigde dan misschien met een bloedlip voor Overeem, maar gister was-ie TERUG. En hoe: TKO'de Walt "The Big Ticket" Harris (highlights) in ronde twee, maar dat ging heus wel iets moeilijker dan het er bovenstaand uit ziet. In de hele wedstrijd (hier) zien we namelijk dat Overeem in ronde 1 voornamelijk dusdanig op de grond ge-pound werd dat de scheids de wedstrijd op een aantal momenten bijna had gestopt. Maar goed, hij kwam terug, en kreeg de W.