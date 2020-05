Ik bedacht zojuist: eigenlijk zou ik een bond van stoïcijnse mensen moeten oprichten. Mensen die de laatste halte van het nieuws hebben bereikt en nou in een soort wachtportaal zitten waarvandaan geen trein verder rijdt.

Ik kan me werkelijk niet meer kwaad maken om een leugen, een schandaal, ik haal de schouders op en denk het zal wel. De laatste keer dat iets me nog een beetje aangreep was dat met die kinderen in die stint. Onthullingen, rapporten, 'breaking news' dat zo breaking is als een zompig koekje dat net in de koffie is gedoopt. Nieuws dat met geen mogelijkheid meer gepariodeerd kan worden, cabaretiers die dan maar 'iets met sentiment' gaan doen, het sexleven van mensen die ik helemaal niet ken, plots die zich ontvouwen volgens de vakjes van 'iedereen kan schilderen'. Naast de '2' van schandaal kleur je de '3' van 'geschokt' en naast de 26 van 'onthulling' kladder je dan een vrolijke kleur van 'onderzoeksrapport' in vakje 27, netjes binnen de lijntjes. En al met al komt er dan een zielig schilderijtje van een manneke met een traantje uit die je dan aan de muur van je wereldbeeld kunt hangen.

Hou me ten goede, ik mis het wel een beetje. Boos zijn omdat iets is afgepakt van iemand, omdat er iemand gelogen heeft of zich ten koste van de gemeenschap verrijkt heeft of zo. En dan met bier en chips in de gaten houden hoe de bal keihard bij de daders terugkomt. Romeinse spelen per IP protocol. Behalve dan dat Ceasars duimpje eigenlijk nooit naar beneden gaat en de leeuwen te volgevreten zijn om nog uit hun kooien te komen. Ik mis wel het idee 'in het leven te staan', een speler te zijn in een spel waar het allemaal misschien nog iets uit maakt. "Ik zal ze verdomme eens laten zien in dat stemhokje drie en een half jaar van nu". Right.

Er is ook wel iets moois aan jong en naief zijn. Het milieu is belangrijk en racisten zijn slecht en we moeten allemaal samen en met elkaar enz. En dan 's ochtends wakker worden met het idee dat je deel uit maakt van het grote plaatje waarin elke dag weer nieuwe ontwikkelingen brengt die je dorstig consumeert.

Maar er ontwikkelt zich helemaal niks. Het enige dat er gebeurt is slijtage. Slijtage van geloof in democratische waardes en mechanismen. Het koper wordt doffer en het wordt maar niet opgepoetst en spinnen plakken er de toegangsbrug naar hun web aan vast en aan het einde zit je kuchtend tussen het antiek van je idealen en waanbeelden als een oude man tussen metersdikke kasteelmuren waar het zonlicht nauwelijks nog door de kieren schijnt te hoesten in het stof van je verkruimelde goeie moed. De schimmel op je pensioen, het rot in je levenswoning.

Zo nu en dan zou het helpen als je ziet dat het wat uitmaakt. Protesten, petities, donaties, nieuwe politici aan het front, nieuwe opiniemakers aan de trompet. Maar je hebt elke column al gelezen. Elke film eigenlijk al wel gezien.

En dan plots denk je: verdomd, ga iets doen. Beetje muziek maken, beetje iets moois bedenken. Beetje tuinieren in je hoofd. Schoffelen, zaadjes planten. De ramen open en een sopje eroverheen. Maar niet meer dat gejakker en gezeur.

Ik heb facebook en de ene helft van al die 'vrienden' die ik daar heb plaatst dan memes over hoe ze de andere helft ontrvienden en waarom, met screenshots enzo. Blij dat dat een fake account is en dat ik die mensen in het echt allemaal niet ken. Beter 5 mensen voor een biertje dan 250 op facebook.

De bond van stoïcijnse mensen. Als Herman Brood immuun kon worden voor speed dan kunnen nieuwsverslaafden het worden voor nieuws.

Ik vind GS een machtige site maar als puntje van persoonlijke kritiek: ik heb mezelf aangewend nooit iemand af te zeiken anders dan gewoon inhoudelijk. Zelfs een Freek niet. Zelfs een de Breij niet. Alles in good spirit houden. Voordeel van cynisch zijn is namelijk dat je ook geen hekel meer hebt aan mensen want je snapt ze wel. Ik snap de Breij wel, ik snap Freek wel. Ik snap Marokkaantjes wel. Ik snap zelfs terroristen wel. Ik snap hun waanzin. Hun woede. Ik snap politici. Ik snap graaiers. Er zijn ook mensen die ik niet snap, hoor. Dutroux, Panhuis, maar die zijn dan ook gewoon niet te snappen.

De bond van stoïcijnse mensen. We doen ons ding en halen onze schouders verder op. Helemaal niks mis mee. Stel je voor dat Bach de hele dag nieuws had zitten te lezen in plaats van gewoon wat meer naar binnen gekeerd zijn muziek water te geven, wat we dan allemaal gemist hadden. Ik bedoel maar.

Welterusten.