: Is dat zo? Zie deze reacties:

Geef dat arme slachtoffer gerust een forse strafvermindering. Dan heeft hij meer tijd om de omgeving van zijn volgende geplande moord/mishandeling/verkrachting te verkennen. De ellende is dat de nabestaanden van Anne Faber steeds weer een klap in het gezicht krijgen, elke keer dat deze moraalgehandicapte weer probeert om erkenning van zijn status als slachtoffer te krijgen. Vieze aambei dat het is.

of:

Een hardhandige arrestatie zou nooit reden kunnen zijn voor strafvermindering. Wanneer de agenten over de schreef zijn gegaan is dat wellicht reden voor een onderzoek naar hun gedrag en een grond voor een civielrechtelijke claim van Panhuis.

De arrestatie staat los van de gepleegde misdaden door Panhuis. Als er al grond is om zijn strafmaat te herzien, dan naar 30 jaar plus TBS. Gewoon omdat het kan.

Glasgow Argus | 12-05-20 | 14:20

of:

verkrachting en moord slechts, het is niet dat hij een echt ernstig misdrijf heeft gepleegd zoals fout parkeren of binnen 1,5 m van een ander heeft gestaan. Wel alles in het juiste perspectief zien, GS.

wlodek | 12-05-20

of:

Als de politie niet dit beetje geweld had gebruikt dan was Anne tot op de dag van vandaag zoek geweest. Naast de familie van Anne is het ook nog eens een klap in het gezicht voor de betrokken politieagenten. Kortom, alleen maar weer verliezers en maar 1 winnaar: de dader.

Vespucci | 12-05-20 | 14:54

of:

Maar wordt er door deze advocaat-generaal dan helemaal niet aan de famile Faber gedacht?

Wat kunnen die er aan doen dat er wellicht fouten bij de arrestatie gemaakt zijn? Wat is hun recht?

Zij zijn voor altijd hun Anne kwijt.

Hoe moet strafvermindering wel niet aankomen bij deze familie.

Gerf | 12-05-20 | 15:14 | 1

En dan is mijn emotie misplaatst?

En reageer ik instinctief?

Mijnheer Binnenbaan, kan uw reacties over het algemeen waarderen, maar ben van mening dat u hier de plank mis slaat.

Maar ieder het zijne.