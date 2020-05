Kennelijk vond iemand het zo vervelend dat deze Porsche 911 Targa is uitgevoerd in Ferrari-rood, dat-ie 'm maar gejat heeft. Gewoon lekker met je poten van andermans spulletjes afblijven is weer te veel gevraagd. De jatmoos sloeg z'n slag in Valkenburg. Nu zal het wat lastiger zijn om de prachtwagen weg te sluizen richting België, dus ziet u de machine ergens in Nederland rijden - of in Duitsland op weg naar Polen, Roemenië of een ander land waar ze oldtimers verzamelen - bel dan met de helpdesk van de politie, te bereiken op 112.