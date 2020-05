Quarantaine is niet het beschermen van zwakkeren, Bart. Dat is het isoleren van zieken en/of onbekenden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een ziekte, zodat de maatschappij van gezonde mensen (zwak of sterk - wat dat ook betekenen mag bij dodelijke virussen of bacteriën), niet wordt geïnfecteerd. 40 dagen afzonderen (hence: “quarantaine”), zodat deze mensen in isolatie ofwel doodgaan of gezond blijken te zijn en geen virus of bacterie kunnen overdragen aan een maatschappij.

Dat hadden we dus eind januari moeten doen. Grenzen dicht, en iedereen die erin wil: 40 dagen in een afgezonderd hok. Maar ja, dat hebben we niet gedaan (want Schengen en Schiphol en Rotterdam zijn economisch zo belangrijk, dat kun je niet dichtgooien! Denk aan de heilige economie! Anders worden mensen werkloos! Moeten we daarna heel werken en belasting betalen om al die uitvreters te onderhouden! - Zet dat volk in 2 maanden in lock down dan piepen ze: we willen werken! We vervelen ons! Gooi het land los! Want anders stort de heilige economie in! Conflicterende boodschappen...)

Enfin, we hebben dus alleen maar een lockdown omdat we geen quarantaine hebben. En als je geen quarantaine hebt dan zul dus de hele maatschappij op slot moeten doen, of accepteren dat je dan een deel van je samenleving ter dood veroordeelt. (Dor hout, ze zijn toch al zwak en oud, en ach.. onderliggend lijden... en waardeloos volk, heb je toch niks aan, zijn niet productief, dragen niks bij aan DE economie.. mensen zijn toch onbelangrijk, alleen geld telt immers. Mensen gaan dood, geld blijft - dat soort fraaie ethiek.)

We hebben dus juist een lock down geregeld omdat we zwakkeren wilden beschermen. Dat is niet helemaal gelukt - zeg maar rustig: helemaal niet, want tja, Verpleeghuizen en bejaardentehuizen waren, als afvoerputje van de zorg, even vergeten door het OMT en Jaap en zijn mensen. En ja, zo’n lock down wringt met vrijheid maar ik vind het potsierlijk dat vooral de mensen die graag weer willen slaven voor een werkgever, voor de bank, en voor de dwingende 9to5 regelmaat van files, van forensentrein op gezette tijde, van geplande evenementen en geplande vakanties, schreeuwen om die vrijheid. Mensen die hun boodschapjes afrekenen met een betaalapp. En een kortingskaartapp.

Wat voor soort vrijheid hebben die mensen het dan in vredesnaam over? De vrijheid om op te gaan in een massa in een winkelstraat of Ikea om centjes uit te geven? De massa van het dure terras, de dure strand of het dure festivalterrein? Dat is vrijheid? Consumeren, in de massa? Daar roept iedereen feitelijk om. Het zal aan mij liggen, maar ik snap dat niet.