Vannacht voor de 21ste keer fikkiefiasco in een zendmast. Volgens die miep van het Eindhovens Dagblad is dat toeval, maar wij volgen hier toch echt de lijn R. de Vries: "Goenavund, als iets één keer gebeurt, is dat een incident. Als het in korte tijd twee keer plaatsvindt, is dat heel toevallig! Als het drie keer gebeurt, is er sprake van een patroon. En als een 21ste geval vrijwel identiek is, dan is dat ronduit verdacht." Die 5G-stumpers hebben inmiddels dus al 21 keer geprobeerd fikkie te stoken. Nul keer een fatsoenlijk brandje. Dan ben je met je bleke snuit op heilige missie gestuurd om de uitrol van 5G te verhinderen. Sta je driekwart van de tijd te klungelen bij masten die niks met 5G te maken hebben en in álle gevallen is je vuurtje minder indrukwekkend dan gaspitje 3 van tante Sjaan die een zomerse stamppot aan het bereiden is. Als je écht helemaal niks kan. Kap er dan gewoon mee.

INSTANT UPDATE - Twee broers die zijn opgepakt zijn Samir (24) en Karim (30). Iets met autopech, daarom liepen ze 's nachts met een jerrycan benzine en dat die zendmast in de buurt in de fik vloog was toeval.

Bent u het geweld tegen zendmasten ook zo zat?

Er is natuurlijk weer een petitie gaande, eentje met een heel dapper standpunt: door de petitie te ondertekenen geef je aan kwaad te zien in mensen die kritieke infrastructuur in de fik steken of slopen. Een petitie waar 99% van Nederland het mee eens is zijn de allerkutste petities, maar gelukkig heeft Erik van Muiswinkel zijn handtekening gezet, dus nu is de petitie sowieso al juridisch bindend. Misschien kan iemand Claudia de Breij erop attenderen dat ze haar petitieheroïne kan afhalen bij de balie.