We vinden nog steeds dat het *in principe* zo kwalijk allemaal niet was. Maar goed, toen gingen flessen Lysol en bleekmiddel achterover en zijn we weer ingehaald door de werkelijkheid. "The New York Poison Control Center which is a subagency of the city's Health Department took 30 calls between Thursday at 9pm and Friday at 3pm. (...) None of the people who contacted Poison Control died or needed to go to hospital according to the Daily News. (...) Nine of the calls were specifically about a possible exposure to Lysol and ten were in regards to bleach. Another 11 calls were about household cleaners in general a spokesman told then news." Dat aantal meldingen is het dubbele van het normale aantal meldingen, dus een verband met Trumps overpeinzingen (na de breek) is niet heel ver gezocht. Home of the brave.



Update: de nodige nuance. De verdubbeling aan meldingen zou al vanaf maart zichtbaar zijn, omdat mensen meer thuis zijn wegens quarantaine.

"Het was sarcastisch". Lol nee Don, het was veel, maar niet sarcastisch.

De oorspronkelijke fragmenten