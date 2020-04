De coronaklappen vallen in de horeca het hardst, waarbij met horeca bedoelen: alle plekken waar cultuur, menukaarten, muziek, foodtrucks en biertaps samenkomen op terrassen, festivalweides en in restaurants. Maar hee, kijk eens hoe vindingrijk we zijn - die anderhalve meter aanpassing is echt geen enkel probleem joh. Kopje koffie voor u, glaasje water voor mevrouw. En nou niet zeggen dat de horeca de eigen glazen aan het ingooien is. Want samen houden we dat vaasje wel vast, hè Mark.

"Koninklijke Horeca Nederland wil niet meewerken aan dat het ‘nieuwe normaal’ als normaal gezien gaat worden. KHN heeft bij het indienen van het concept-protocol daarom duidelijk kanttekeningen geplaatst: Dat 1,5 meter afstand houden in flink wat situaties technisch onmogelijk is. Maar voor de meeste horecazaken zal het financieel niet rendabel zijn. KHN roept het kabinet dan ook dringend op per omgaande met aanvullende steunmaatregelen te komen."



Blijven drinken, mensen. Blijven drinken.