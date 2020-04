Misschien kunnen we even door het landschap der belangrijke Nederlandse zangers ploegen want het gaat niet zo goed. Gordon, die eigenlijk Cornelis Willem Heuckeroth heet, ligt al een jaar of vijftig chronisch in de kreukels. Marco Borsato propt zijn mortadella in vochtige kelders die daar helemaal niet voor bedoeld zijn, en woont weer bij mammie. André Hazes had vijf jaar geleden het slipje van Bridget Maasland op de grond hangen, maar misschien ook wel niet, toen ging hij weg bij Monique, was Bridget ineens de liefde van zijn leven, maar toen kwam hij weer terug bij Monique, die weer de liefde van zijn leven is. René Karst had corona. Nick en Simon zijn vreselijk. De bruiloft van Guus Meeuwis en zijn vriendinnetje staat op de tocht. Jeroen van der Boom is een enorme dildo. Ellie Lust kan helemaal niet zingen. Dries Roelvink lekt 50.000 euro per dag. En nu zegt Jan Smit dat hij in elkaar is geslagen door een man met een hamer. Niet alleen mentaal kaputt. Ook lichamelijk. Gebroken armen enzo. Sterkte Jan. Blijft er nog maar één totale eindwinnaar over die wel gewoon strikes gooit op de bowlingbaan van het leven. Gerard Joling! Wat een baas.