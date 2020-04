Nee, ze hebben het ook niet makkelijk. Maar ze maken het zichzelf ook niet makkelijk, en daar zijn ze dan weer wel heel goed in. Nu spreken we geen Palestijns, maar volgens de joodse Telegraaf heeft Boycott, Divestment and Sanctions-oprichter Omar Barghouti ergens in deze video gezegd dat "if you use medical equipment from Israel – it’s not a problem. Cooperating with Israel against the virus – to begin with, we didn’t consider it normalization. (...) If Israel finds a cure for cancer, for example, or any other virus, then there is no problem in cooperating with Israel to save millions of lives." Ja, zit je dan als oprichter van de organisatie met de onderstaande drie doelen. Beetje als die hoge Iraanse geestelijke laatst. Stelletje Larpers.

Zouden ze het zelf nou geloven? (Gaza)

