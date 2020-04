F. Krankzinnig beleid.

Er zijn van die gebeurtenissen die je nóg meer raken. Bij mij was dat gisteravond, toen ik las over dat kleine, blonde meisje op haar step. Samen met haar familie in het park. Het meisje is dood nu. Vanuit het niets zomaar gestoken door een vrouw van 30. Een 'onbekende'. Niemand begrijpt waarom.

Einde verhaal. De kranten zijn al gestopt met schrijven. Als mensen het zich nog herinneren, zullen ze denken aan de dader als een 'unidentified woman'.

Maar als je heel goed zoekt, kun je lezen dat de 'onbekende' een Somalische vrouw was. Die zat daar in het park op een bankje en Emily stepte er langs. Dat was genoeg om een mes in haar hals te krijgen. Dat Emily's vader bij haar liep, hielp niet eens. scallywagandvagabond.com/2020/04/emil...

Het is blijkbaar nooit genoeg.