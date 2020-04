Geld wisselen is ineens een probleem merk ik. Niemand wil mijn contant geld aanpakken, zelfs al offer ik het dubbele bedrag, is geld vies of zo? You no wanna take my money?

Ok, even een reeks Dynamo 1993-acts.

*Jukebox volstouwt*

www.festivalinfo.nl/festival/800/Dyna...

De live versies nog wel (Wie had gedacht dat zoveel mensen hun VHS-banden zo lang hebben bewaard tot youtube verscheen. Geniaal!

FEAR FACTORY -SCAPEGOAT

www.youtube.com/watch?v=8qx7Grh50ag

Anthrax - Room for one more

www.youtube.com/watch?v=dHURS68GP8g

Biohazard - Black and white and red all over

youtu.be/Si0w7ThYUcQ

Monster Magnet - Evil (jaja, intro met Vanessa Warwick!!!) Tijden!

youtu.be/-1fVgcUKQUY

Suicidal Tendencies - Breakdown

youtu.be/5QtVNvkXuAs

Meteen even een traantje wegpinken bij de herinnering aan mijn allereerste concert dat jaar.

Faith No More - Caffeine

youtu.be/3q-_iOqQ8Bs

Jaaa, tijden tijden tijden, Bacchus zij dank dat ik geen millennial ben!