Bovenstaande audio ging met de onderstaande begeleidende tekst eind vorige week R0 > 5 op smartphone-berichtenapplicatie WhatsApp. Wordt pas vanaf 0:30 interessant maar met koptelefoon/oordopjes zou het voelen alsof de muziek van buitenaf en niet via de koptelefoon binnenkomt. Alsof je in een concertzaal rondloopt dus, of zo. Nou, daar zullen wel weer iets van moeten vinden met z'n allen. 8D klinkt superinteressant natuurlijk, maar volgens onze beperkte audiokunde is het vooral een beetje het geluid heen en weer pannen, goede reverb en early reflections. Die laatste twee hebben we trouwens van een bevriende Dreamhack audio-ingenieur weten wij veel man.

Wat we er precies van vinden weten we ook nog niet. We hebben op YouTube even een een 8D-rondje gemaakt, en het verschilt nogal per individuele bewerking. Toxicity onderstaand vonden we de meest geslaagde bewerking. Stairway to Heaven, Sultans of Swing en One na de breek. 12D audio is trouwens nog bevreemdender, want daar worden aparte audiosporen verschillend gepanned, en hoorden we Chop Suey's baslijn als nooit tevoren. Maar da's voor een volgende keer. Laat in de comments even weten wat jullie reactionaire klootzakken ervan vinden, dan zullen we net doen alsof we verbaasd zijn dat jullie het de Blu-ray van de muziekwereld vinden.

Toxicity - System of a Down

Sultans of Swing - Dire Straits

Stairway to Heaven - Led Zeppelin

One - Metallica