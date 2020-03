Konden we maar photoshoppen. Of videobewerken. Of überhaupt iets met onze handen. Misschien is dit de tijd voor die cursus origami die we altijd al wilden doen. Maar ja, eigenlijk moet er gewerkt worden. Kinderen in de kast opsluiten, of gewoon buiten laten voetballen om de bange buurvrouw boos te maken. En aan het werk. We kunnen ons zo voorstellen dat niet iedere tot thuiswerken gedwongen kantoorlaaf een geschikte arbeidsplaats achterin in de tuin heeft staan met een eigen plee, quad screen setup, een beveiligde telefoonlijn en een post-it met het premium pornhub wachtwoord er op. Sommigen van jullie zijn misschien wel doodsbang voor al die Lebensraum buiten de vierkante meter van de cubicle. En hoe hou je een gevoel van werknemerschap vast als je niet onder de TL-buizen van een systeemplafond zit, geen Vegan Wednesday in de bedrijfskantine kunt vieren of in totale stilte je eigen koffie bij moet vullen zonder die lul van Customer Retaining die altijd net iets te dicht in je aura komt staan? Ben je überhaupt wel aan het werk, of bewijst de coronalockdown hoe bullshit je baan werkelijk is?

Om onze verveling te verdrijven, vragen we om uw huidige arbeidssituatie, ook als daarin niet gewerkt wordt. Wat is je oplossing? Met de laptop op schoot tussen de pleepapierproviand in het kleinste kamertje, wanhopige inlogpogingen doen op Citrix? Of languit in de bank met een playstationcontroller in de klauwen, FIFA spelen met de oudste zoon en op een headset wat zakelijke conference calls afwerken? We willen het weten. Graag met foto's. Of situatieschetsen. Met stoepkrijt of helemaal digitaal uitgewerkt in Auto-CAD, kan ons het schelen. Want we zitten hier allemaal mee: How To Jezelf Thuis Bezig Houden. Pomp je foto's op ons bureaublad via redactie@geenstijl.nl en deel je woonkamerkantoor met de wereld. Want wat is thuiszitten waard, als er niemand mee kan kijken?

Stressvolle thuiswerksituatie

Handig, een draadloos toetsenbord. Verder zat ik toch al de hele dag te F5'en...

Thuis werken met de Allman Brothers als muzikale omlijsting. Prima de luxe.

Alles chill hier. ✌️

Goed blijven drinken, voor de concentratie!

Ideale (ietwat rommelige) werkplek.

Thuiswerken

Dusss 😜

"Bij deze een foto van mijn thuiswerksituatie. Dit zijn alle mappen en boeken die ik nodig heb om mijn werk uit te kunnen voeren op afstand. Ik ben leerkracht en momenteel maak ik dagschema's voor ouders en leerlingen om thuisonderwijs aan te bieden. Daarnaast ben ik een hele berg administratie aan het wegwerken, mijn commissie-activiteiten aan het stroomlijnen, videolessen aan het opnemen, leerstof aan het controleren en onderhoud ik contact met mijn collega's en de ouders van mijn leerlingen.

Dit doe ik naast het verzorgen van de opvangdagen voor ouders met een 'vitaal beroep'.

Sterkte allemaal!"

👏

Prima plekje in de zon hier, de tuin heeft nog wel wat werk nodig helaas

Werkse vandaag 👍🏻

Mijn thuiswerkplekken: tafel en bank (inclusief anti-stress hond)

Thuiswerksituatie

Thuiswerken hier geen probleem.

Thuiswerken met Bella

Geschikte arbeidsplaats

Niet echt geschikt als werkplek to be honest

ik zit er prima bij zo :)

Thuiswerken

Inclusief plantenspuit om vriendin en katten op afstand te houden.

Stay healthy

En nog 1

Thuiswerken, kabetjes maken, opwekkend nieuws op de achtergrond .....

thuiswerken in Dubai

Poging tot gratis adverteren in de kiem gesmoord