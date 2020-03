Ben ik zelf een gemuteerde witte-oude-man-versie van die Shekau?

Getuige de volgende spontane gedachtenopwelling, maar dan wel gevoed door een linksliberaal krantenbericht over de inbrekende arbeidsmarkt voor zogenaamde creatieven en mijn hoop op een grondige decadentie-zuivering:

Wie in universele zin creatief is (en dat zijn naar mijn ervaring de meeste wèrkelijk creatieve mensen), zal - gegeven de gelijktijdige aanwezigheid van enkele meer wijdverspreide deugdzame eigenschappen - ook in crisistijd zichzelf zoals ook anderen kunnen (be)helpen.

En dan bedoel ik niet de parasitaire “creatieve” beursspeculanten, of de door kunstcritici, of bijvoorbeeld per BKR zichzelf tot creatief verklaarde kunstenaars, de popartiestenplaag en society-stars, of hoe ze verschijnselen als de bijvoorbeeld de Kardashians, Gordon enz. die vooral creatief zijn in zelfpromotie, tegenwoordig noemen.

Maar, vraag ik me nu af, wat heb ik hiermee nu bijgedragen? Heb ik toch gewoon maar weer, zoals me vaak overkomt, toegegeven aan mijn drang om doelloos met woorden om me heen te sproeien, zoals Shekau met kogels?

En waarom dan nu net dat medelijden met zogenaamde creatieven er uit gepikt? Misschien een schuldcomplex doordat ik zelf lang geleden door sociale handigheid er in geslaagd ben om mezelf als bovengemiddeld creatief te laten beschouwen? Waardoor sommigen zelfs mijn gasvormige poep als creatieve uiting gingen beschouwen.

Dit totdat ik zo’n twintig jaar geleden enkele vakbekwame traditioneel opgeleide timmerlieden, met een ruwe schets, bij mij een veranda zag bouwen - en met hun vele oplossingen voor onverwachte problemen - mijn zelfbeeld aan het wankelen brachten.

Nou ja, ik blijk, naarmate de mensen om me heen in toenemende mate utilitair en logisch beginnen te denken, in ieder geval zelf nog tot enig sprongsgewijs associatief “denken” in staat, zonder me daarbij te laten hinderen door logische consistentie. En misschien was die (on)bewuste? divergentie-om-de-divergentie neiging samen met mijn voorliefde voor nonconformisme, altijd wel al mijn bedrieglijk trucje.

Overigens weet ik nu niet meer wat ik enkele zinnen geleden hierboven nog geschreven heb. En ga dat ook niet nog eens nalezen voordat ik op “reaguur” druk. En ga dit nu ook niet nog eens vertalen in de vreemde taal waarin ik het trigger-artikel las. Kost me veel te veel moeite en tijd.