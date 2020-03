Woont u in een huis gebouwd toen geluk nog heel gewoon was [voor 1980, red.]? Wat een pech. Han Slootweg, directeur netstrategie bij netbeheerder Enexis Groep en hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven doet vandaag een zegje over gas, warmtepompen en isolatie. In woningen gebouwd vanaf 2000 komt het allemaal wel goed, die zijn voldoende geïsoleerd, de elektriciteitsnetwerken kunnen warmtepompen aan en in dichtbebouwde omgevingen bieden warmtenetten uitkomst. "Maar 40 tot 50 procent van de woningen is wat ouder en ligt wat verder uit elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat een gasnet daar ook in de toekomst nodig blijft. Die woningen moeten goed geïsoleerd worden en een deel zal verwarmd moeten worden met een warmtepomp en stroom uit zonnepanelen. Maar het gas zal een aantal dagen per jaar echt nodig zijn."

Met huizen van voordat de geschiedenis begon is het helemaal ondoenlijk trouwens. "Of je moet een huis uit de jaren 30 geheel inpakken met een 15 centimeter dikke isolatielaag. En dan nog zijn er koude dagen dat het niet lukt." Volgens Slootweg is het politieke mantra dat we in z'n geheel van gas af moeten dus gewoonweg niet haalbaar. Enexis investeert dit jaar dan ook 228 miljoen euro aan onderhoud en vervanging van de gasnetwerken, zodat deze uiteindelijk geschikt zullen zijn voor groen gas uit biomassa, gft-afval of mest én groen waterstof uit elektrolyse aangedreven door windturbines en zonnepanelen.

"Er is een sentiment in Nederland dat we van het gas af moeten, maar het verhaal is veel genuanceerder, maar dat gaat verloren in het verhaal van de politicus op de zeepkist. We hebben gassen nodig - ook in het toekomstige, duurzame energiesysteem." Nja, gelukkig wordt het lente en hoeven we ons een half jaar geen zorgen te maken over deze heikele kwestie.