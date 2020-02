Goed ontsmetten it is.

En zoals ik altijd pleit;

Rust, Reinheid en Regelmaat is wat de KLOK slaat.

In het woord 'Slijterij' huist het woord 'slijt'.

Maar in het glas huist het woord 'vlijt'.

.

Op noeste arbeid, dit keer.

Extraspeciale vermelding voor onze brother @RuimedenkerT, die vorige keer WEER eens een tegel v/d week tegelde.

Die tegel luidde kort en goed;

"LSD denkt met u mee".

Te vinden in het Astrologie topic, wat meteen het topic v/d week was.