Gebouwd voor mariniers die nooit kwamen, dus toen maar aan de allerlaagste bieder verkocht. Klinkt verdrietig maar dat is het niet want de tent gaat naar studentenvereniging Marum Bibio van Universiteit Vlissingen. Oh nee, Vlissingen heeft geen universiteit, maar wel studentenverenigingen. Laat Zentgraaff en Sander Quote het niet horen. Eigenaar en echte ondernemer die niet bij de pakken neer zit Jhermain Engelbregt: "We hebben de stripclub gebouwd voor de mariniers, het is een teleurstelling dat ze niet komen. Voor hele Vlissingen trouwens. Maar we staan niet stil en het is een uitstekende oplossing dat de studenten hier nu gebruik van kunnen maken." En helemaal voor niets was het allemaal ook niet, want er is in totaal toch "zes tot acht keer" gestript. Nou, dat er nog maar veel "gele rakkers naar binnen gaan", zoals studenten dat tegenwoordig noemen.