Komt hier net iemand aan de deur, jongen die hier vroeger in de straat heeft gewoond. Zijn moeder woont hier nog steeds in de straat. Vraagt of ie mijn ladder mag lenen. Ik vraag waarom. Hij zegt gewoon heel droog: ik vermoed dat iemand in de flat hier 300 meter vandaan een wietplantage heeft en ik wil er even gaan kijken. I kid you not. Mijn mond viel open van verbazing. Hij wil dus gewoon met mijn ladder mensen gaan rippen, terwijl er al kweenie hoeveel invallen in zijn huis zijn gedaan. Ik bel niet zo snel, maar dit keer toch wel.