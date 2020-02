Kijk, soms is het gewoon effe lekker om te gaan zitten muggenziften over 66-rechters en een of andere fopstraf voor een schurk, maar soms zie je toch ook weer uitspraken die écht helemaal nergens over gaan. Zoals deze: een 21-jarige man (Ponserello Muller) moest voor de rechter verschijnen omdat hij tijdens een autocross inreed op een groep mensen. "De Limburger reed op 15 september het publiek in tijdens de prijsuitreiking van de Kempen Cross. Hij zou op dat moment zo’n vijftig kilometer per uur hebben gereden. De crosser was woedend omdat een race vanwege de droogte werd afgelast. Hij ging door het lint omdat hij zijn tientje inschrijfgeld deels niet terugkreeg." Vijf gewonden, gebroken benen enzo, maar dat had allemaal veel slechter af kunnen lopen.

In theorie zou je die hele Ponserello met z'n vier lettergrepen gewoon een paar jaartjes in de bak moeten kieperen wegens moordaanslag, maar de praktijk is natuurlijk weer een stuk debieler. Beetje jeugdgevangenis omdat meneer 'een licht verstandelijke beperking heeft'. Iemand die op een groep mensen inrijdt 'omdat hij zijn tientje deels niet terugkreeg' kunnen we rustig kwalificeren als zwaar verstandelijk van de pot gerukt, maar goed, het mooiste komt dan nog: "Ook mag de man vijf jaar geen auto meer rijden. Bovendien mag hij twee jaar niet meer meedoen aan cross-evenementen." Haha. Is het nou echt teveel gevraagd om z'n rijbewijs te verbranden en 'm de rest van z'n leven niet meer in de buurt van een cross te laten komen? Hé scheids! Doe eens VAR.