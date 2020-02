Enorm mooie rel was het wel. Bernie Sanders' team publiceerde een video met daarin Joe Rogan die tijdens zijn podcast zijn steun voor Bernie uitsprak, waarop CNN en het hele circus van geblauwvinkte systeemfreaks begonnen te schaduwboksen tegen Rogans vermeende transphobia, om Bernie daarmee in diskrediet te brengen. Maar goed, nu komt Rogan een klein beetje terug op zijn 'endorsement' van Bernie, en zegt hij bovendien dat hij niet van te voren wist dat team Bernie met die video zou komen. "I had no idea they were gonna do that either. All I said is I'm probably gonna vote for him. (...) And look, here's a really important point. I'm a fucking moron, if you're basing who you're gonna vote for as president based on what I like... I'm just not that balls deep in this stuff, I'm just not the guy."

Even later zegt hij dat zijn mening over Bernie als persoon ook helemaal niet hoeft te betekenen dat Bernie een goede president zou zijn, en dat we misschien wel beter af zijn met Trump. "I don't know what's required to be a president, I really don't. And I don't understand what's required to make sure the economy and the military function correctly, it's just guess work. I mean, maybe we're better off with Trump, maybe we're better off with someone else, I don't know." Nou, tot zover dus Rogans betrokkenheid bij politiek, want hij wil er niks meer mee te maken hebben: "This podcast has gotten way to big, and it can actually influence elections. It's not good, I don't think I wanna have anything to do with politics after this."

