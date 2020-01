"All the adults have left the room."

Okay jongens, zit als volgt. Zoals we woensdag al meldden stemt Joe Rogan op Democratische koploper Bernie Sanders. Dat was team Sanders ook niet ontgaan, dus knipten ze de bovenstaande campagnevideo in elkaar. Die video knipt trouwens weg dat Joe er direct achteraan zegt dat "I think Bernie and Tulsi together, would be a fucking devestating combination, I really do." Maar goed, dat is niet waarom het intersectionele smaldeel van Bernies achterban nu WOEDEND is.

Onderstaande tweet illustreert de hele TOESTAND. De tweet reageert op het filmpje eronder, waarin Joe Rogan het onmetelijke lef had on air te zeggen dat de als man geboren transvrouwelijke MMA-vechtster [Fallon Fox, geslachtsverandering op 31e] die tijdens haar eerste twee gevechten verzweeg dat ze voorheen een man was, geen "actual woman" is. Rogan gaat hier verder in op de controverse die hierop volgde. Maar goed, die extreem zinnige opvatting kan dus rekenen op de stortvloed aan blauwvink-haat die Bernie nu vangt voor zijn associatie met Rogan. Zie de madness of crowds na de breek in werking. Enorm zin om Carlos Maza de hele dag "Mr. Lispy Queer from VOX" te noemen nu.

Lo-hool