Dino Soerel had zichzelf jarenlang verborgen gehouden in appartement bij de tramhalte Rozengracht. Dat is één halte voor het hoofdbureau van politie in Amsterdam. Op de bovenste etage. Maar hij was zo bang herkent te worden als iemand per ongeluk naar binnen keek (op de bovenste etage) dat hij binnenshuis altijd een pruik droeg. Naar buiten durfde hij al helemaal niet dus zat hij de hele dag op de fitnessapperatuur. Met die pruik dus op. Wat dat betreft was zijn situatie in het safehouse niet veel anders dan in de gevangenis.