Kale mannen zijn ook gewoon mensen change our mind. Vandaar vond afgelopen weekend de grote GeenStijl Kaalkoppenquiz plaats, omdat je wel maanden kan gaan zitten broeden op de AIVD-kerstpuzzel, maar als je die wint krijg je niks meer dan een eervolle vermelding en daar heb je helemaal niks aan als je verdrietig en helemaal alleen in de slaapkamer ligt omdat je vrouw ervandoor is met pak 'm beet Roel van Velzen. Enfin, de winnaar van de GeenStijl Kaalkoppenquiz krijgt een heuse en door Mandy Slim gesigneerde Masturbator, ter waarde van heel veel emotioneel geluk, in de bovenste la van z'n mannelijke nachtkastje geparachuteerd. En óf we een winnaar hebben: van de ca. honderd inzendingen was er één persoon met liefst ACHT goede antwoorden (bewijs & lol, Arnold Karskens = Sugar Lee Hooper). Geen idee of onze kampioen een man of een vrouw is trouwens, maar indien vrouw is zo'n verschrikkelijk lekkere Masturbator ook een ontzettend bruikbaar voorwerp [nog uitzoeken hoe precies, red.]. Oplossingen na de klik en niet gewonnen, niet getreurd: in cafés schenken ze bier.

A. Timmerfrans

B. Veelo

C. Gijp

D. Herman den Blijker

E. Sugar Lee Hooper (vzmh)

F. Fris Wester

G. Humberto Tan

H. Pierre Windt

I. Een ei (ook goed gerekend: Maik de Boer)

J. Maik de Boer (ook goed gerekend: een ei)

K. Michael van Gerwen

L. Stone Cold Steve Austin