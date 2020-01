Wanneer ik V.der weijden hoor, ja, zelfs alleen maar ZIE zonder geluid, gaan hier direct alle ChristenUnie alarmbellen een partij stampin lopen maken... daar is de golfslag vn weldegelijk knappe borstcrawl en weldegelijk mooie donatiebedragen door Maarten niets bij.

.

Krijg zelden een lichte, maar echt bestaande hekel aan mensen "van TV", maar hij past ab-so-luut in het rijtje;

-Andreas Kinneging

-Rene Karst (gewoon, die KOP!)

-"Vriendin van" Halina Reijn

-Benedicte Ficq/ Fucq/Fix

-Andreetje Hazes Jr.

-Rutger Bregman enzovoorts enz. etc.

.

Ergste hekel ik nog mezelf, dat het me is "gelukt" deze verschrikkelijke bemoeizieke wezens te "kennen" van wat ook."

.

Let wel; Peer Rudolf de Fries en Svetlana Sis Ons staan niet eens in dat rijtje. Ken je nagaan.

*hoofd masseert en aan knappe, lieftallige en WEL zelfspotter Sjors Ina Vergaan denken doet.

Met weemoed.

Gooi die maar in de Rijmibo.

Een van de weinige slanke zandlopermodel WEL leuke lekkere snoepies die 24 uur+ in de chicago river mag komen watertrappelen / commando pingelen.