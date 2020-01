Grappig hoe sommige reaguurders de meest wilde straffen en opties voorstaan maar neerkijken op de sharia.

Ik ben eens dat er ongewilde gevolgen zijn in het huidige rechtsysteem en sommige dingen onbegrijpelijk lijken maar het is een kwestie van keuzes en realiteit onder ogen zien. Ik denk ook dat er soms teveel word meegedacht met daders maar het rechtsysteem is ook nog steeds in ontwikkeling.

Honderd jaar geleden hadden we een middeleeuwse aanpak van dingen. Die werkte niet.

Onze straffen zijn bedoeld om mensen iets bij te leren, niet slechts straffen omdat het kan. Iemand zonder inkomen grijpt makkelijker naar diefstal en erger, leer de man een vak en de oorzaak van zijn gedrag is opgelost. Onderbuikgevoelens hebben geen aantoonbaar resultaat, aanpak van onderliggende oorzaken wel. Stuurlui moeten aan het roer staan en niet vanaf de kant denken het even op te lossen met een biertje in de hand zonder een meter gevaren te hebben.

Even iets heel simpels: Veel mensen denken dat je tegen een agent kunt zeggen "Ik vind jou een kankerlijer" of "Ik vind jou nazi gedrag hebben". "ik vind jou een racist" is ook een leuke.

Vrije meningsuiting toch? Je uit jouw mening. Een rechter veroordeeld je gewoon op belediging want zo zijn die geuite meningen bedoeld.

Dit even als voorbeeld tussen wat mensen denken en hoe het daadwerkelijk werkt. Er zit een gedachtengang achter de wetgeving en de uitvoering van de wet. Die hoef je niet te snappen, zo ken ik ook iemand die nu een verzakte uitbouw heeft omdat er niet geheid is, hij dacht als timmerman zijnde het beter te weten. Dat is, hij noemt zich timmerman want heeft in die functie gewerkt zonder opleiding. Je hoeft niet te snappen hoe het werkt zolang je de gevolgen maar begrijpt. Jij drukt vier keer op het knopje en je eten is warm, hoe die magnetron werkt is niet zo belangrijk.