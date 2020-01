Belangrijk nieuws uit het dierenrijk. Xing Ya en Wu Wen (aka de KUTPANDA'S) hebben afgelopen weekend een wipje gemaakt in Ouwehands Dierenpark. Voorlopig zijn er nog geen bewegende beelden uitgelekt, maar die ziet u over een tijdje wel via de bekende zoektermen in uw incognitovenster. En nu maar hopen dat er binnenkort een babypanda geboren wordt die sprekend op Marcel Boekhoorn lijkt. Gefeliciteerd allemaal!