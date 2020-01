Jongens kan die Brexit IN GODSHEMELENDE VREDESNAAM eindelijk eens doorgezet worden want we trekken dit niet meer. Iedere keer opnieuw die zure Remoaners en die boze Brexiteers die al jarenlang janken om een stomme spreuk op een bus, hoeveel mensen wel of niet voor Brexit gestemd hebben, hoeveel nieuwe referendums wel of niet gehouden zouden moeten worden over backstops en migratiestromen op de Britse visgronden waar de Fransen en de Scandinaviërs de fish & chips bij Onslow en z'n wijf uit de mond stoten omdat Guy Verhofstadt een heel eiland nodig heeft om die gigantische gaten in z'n bek te kunnen flossen. HOU. OP. GA. WEG. LAAT. ONS. MET. RUST. FULL. STOP.