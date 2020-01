Consoomerism

Vorige week werd de nog overgebleven rationeel-denkende mens getrakteerd op de nu al beroemde speech van Gervais, die hij afstak in het wespennest van misschien wel een van de meest toonaangevende industrieën van infantilisering: de filmwereld. 'Er worden geen echte films meer gemaakt' opperde hij. Waar Spiderman voorheen vooral geschikt was voor een publiek van onder de 12 is het nu de must-see voor iedere 'consoomer' van middelbare leeftijd. Voor je het weet komt er een verfilming van Dora the Explorer. Oh, wacht...

Welnu, hoezo is dat? Waarom worden de kleren die we dragen, de muziek die we luisteren en de films die we kijken steeds kinderlijker? Waarom glijden we zo af? Wie heeft hier schuld aan? Ik zal het u zeggen. Het is de verdomde babyboomer die op een geldberg zit en daar verdomd weinig van wil uitgeven. Gelooft u mij niet, neem dan eens een kijkje in de gemiddelde huiskamer van een babyboomer. Een massief eikenhouten tafel van een soortgelijke kwaliteit als die van de Führer. Zo eentje die hem nog het leven redde in de Wolfsschanze. Een mid-jaren 80 stereo-installatie die steevast de hitjes uit de Top 2000 kan blijven spelen. Het aangekochte zwart lederen bankstel uit de jaren '90 dat maar niet aan vervanging toe is. De consument van het verleden koopt te weinig, spaart te veel (ABN karma ha!) en gaat niet mee met de huidige tendensen.

De consument van nu en morgen doet dat wel, op een enkeling na. Niet alleen uw regering heeft behoefte aan ongeïnformeerde lemmingen die meer voelen dan vinden. Uwer grootbedrijven hebben dat ook. Ik presenteer u: Den Eeuwige Consument, de consoomer. Waarom niet je consument kinderlijk houden met Marvel- en Disney+-achtige content? Waarom nog moeilijke boeken schrijven, doordachte filmplots bedenken? Waarom nog die muziek zo gecompliceerd maken? Iedereen weet dat kinderen graag altijd iets nieuws willen hebben. Als je in staat bent om je consument vroeg te pakken en die nog lang vast weet te houden, verdien je gewoon een shitload aan geld. Ik bedoel munnies, doekoe, flous, gwap.

Ja. Ik luister soms radio KLARA. Als dertiger. Onlangs parkeerde ik mijn auto in de binnenstad en heel zacht kon je de klanken van een prima stukje muzak horen door het open raampje van mijn auto. Ik stap uit en loop weg om vervolgens keihard uitgelachen te worden. 'Kijk daar, net Terrie Berdet!' Zal vast wel wat van die verdoemde jeugd zijn, dacht ik nog. Low and behold, wat zag ik? Een groepje leeftijdsgenoten, gehuld in kleurrijke glimplastic schoenen en kinderlijke trainingspakken die vast een godsvermogen hebben gekost. Manbags. Ik begon het allemaal te overdenken met een skinny latte van de Starbucks frikandel op het vuistje van de Chinese frituur op de hoek.

En toen wist ik het. Ik ben een pre-mature babyboomer. Net als Nikkie Tutorials, gevangen. Gevangen in een verkeerde generatie.

Scotty.. beam me up!

(Kijk deze soyboy eens. Ik wil dood.)

