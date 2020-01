Kinderen die zich op de middelbare school melden worden steeds dommer. "Door het lerarentekort merken ze dat meer leerlingen niet het gewenste niveau hebben." Dat lerarentekort, het is een gigaprobleem, zie filmpje na de klik. Maar laten we eens VERDER kijken dan alleen het lerarentekort, want het is wel erg lui het niveau van de kinderen volledig op te hangen aan dat ene probleem.

Misschien ziet er wel een componentje opvoeding in. Pak die PlayStation eens af en zet het kind aan het huiswerk. Misschien ligt het wel aan onze zesjescultuur, met al die 'niets-aan-de-hand-scholen'. Alleen de náám al. Misschien is het niveau van de pabo-opleiding nou ook niet echt om over naar huis te schrijven. Misschien is er wel een bepaald deel van de bevolking dat op hun twintigste nog steeds praat met oer-Hollandse volzinnen als 'wollah wat is deze, die smatje is skeere tatta jwz'. Valt daar tegenaan te onderwijzen? Misschien is het vangnet voor kinderen wel te groot en weten ze dat het toch wel goed komt. En misschien zijn die ontelbare onderwijsvernieuwingen, met iPad-onderwijs, tweetalig primair onderwijs, 'ruimte voor experiment', Onderwijs3032, curriculum.nu en meer van dat hippe gelul over 'onderwijspionieren', wel net eventjes TE VEEL. Misschien worden veel basisscholen wel geleid door omhooggevallen docentjes die geen flauw idee hebben hoe ze een team moeten aansturen; ze waren één keer invalscheidsrechter bij de lokale voetbalclub en daar ontlenen ze dan 'leiderschap' aan. Misschien drukken we tegenwoordig wel te veel en te vaak stempeltjes op de kinderen, met zonnetjes, maantjes, sterretjes, raketjes, vlammetjes en schijfjes, en nemen we daardoor een groot deel van de onbevangenheid weg. Misschien vragen we simpelweg te veel, met 'commercieel opgelegde prestatiepictogrammen' en meer van dat soort pusherige ellende. Het is namelijk heel mooi dat iedereen en z'n linkse politicus op sociale media krijst over het lerarentekort, applaus want jullie doen het állemaal, maar stap voor de grap eens uit de polonaise en kijk om je heen.