Bovenstaand fragmentje over wat volgens FOX' @Laura Ingraham Trumps veel te lakse arbeids-immigratiebeleid is. High skilled labour zou namelijk veel te makkelijk toegelaten worden, en dat drukt de salarissen en arbeidskansen van inheems talent. Hier twee duidingsdraadjes van Eric Weinstein. Onderstaand Trumps meest uitgebreide en ontspannen toelichting van de aanval op Soleimani en de nasleep daarvan, inclusief het neergestorte toestel. Volgens Trump waren aanvallen op vier ambassades "imminent, and then all of a sudden, he was gone." Ook verdedigt hij zijn besluit de goedkeuring van de actie niet eerst langs Adam "little pencil neck" Schiff en Nancy "not operating with a full deck" Pelosi te loodsen, want dan zou de kans vergaan. Trump vangt flink wat flak voor wat hij op 3:17 zegt: "We have a very good relationship with Saudi Arabia — I said, listen, you’re a very rich country. You want more troops? I’m going to send them to you, but you’ve got to pay us. They’re paying us. They’ve already deposited $1B in the bank." Hij zou Amerikaanse troepen hiermee namelijk verkopen en inzetten als huurlingen. Wij zien er toch vooral in dat Trump klaar is met gratis uitsmijter spelen, maar goed. Trump over de Meghan Markle-affaire en Witch Hunt III, na de breek!

