Politiebericht uit Haarlem, waar de Lange Arm der Wet op zoek is naar een blonde vrouw van ongeveer 30 jaar oud met een groen kratje op haar donkerkleurige fiets omdat ze haar vuilnis op de verkeerde dag heeft buitengezet een 10-jarige jongen meerdere malen tegen zijn hoofd heeft getrapt. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. En zo zie je maar weer dat een klein groepje blonde vrouwen van rond de 30 met een fietskratje het verpest voor de overgrote meerderheid blonde vrouwen van rond de 30 met een fietskratje die van goede wil zijn. Hoe dan ook. Hebt u gisteren iets gezien rond half zes op de Acaciastraat in Haarlem en/of weet u wie deze kopschopkenau is? Houd afstand, en bel meteen met de plaatselijke politie.