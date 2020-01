Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Vandaag zwaaien we allemaal naar Thomas van Oeffelen en Lars van Osch, twee prominente leden van de radicaal-katholieke Sint Michaëls brigade, die wij leren kennen in Nieuwe Revu, dat de vrolijke vrienden opgeduikeld lijkt te hebben uit dit topic en dit topic op ons favoriete katholieke blog RK Boulevard. Thomas en Lars (die in Nieuwe Revu opeens 'Frank' heet) zijn radicale engnekken die een hekel hebben aan homo's en Joden en vinden dat de rest van de Katholieke Kerk ook wel een beetje meer een hekel mag hebben aan homo's en Joden. Thomas klust daarnaast nog een beetje bij in het Identitair Verzet en Lars plaatst postmoderne waanzinfoto's op zijn facebookpagina (zie na de breek). En nou raadt u nooit wat de Katholieke Kerk Nederland zegt als ze door Nieuwe Revu wordt gevraagd naar dit groepje antisemitische homohaters. Dit dus: "De Katholieke Kerk Nederland blijft ook na herhaaldelijk vragen naar hun standpunt inzake de Sint Michaël Brigade zo vaag mogelijk, in de hoop vooral niets verkeerds te zeggen. ‘We gaan inhoudelijk niet in op de manier waarop deze groep actievoert. In het algemeen geldt wat ons betreft dat we staan voor vrijheid van meningsuiting, en dat iedereen bij het voeren van actie zich aan de wet zou moeten houden en respectvol zou moeten blijven, en geen geweld of andere vormen van agressie zou moeten gebruiken.’" Oftewel: Wir haben es nicht gewusst.

Leuke jongen die Frank, eh... Lars

Bonusduiding van ons: Lars gebruikt in deze profielfoto op Facebook de Perzische vlag. U mag nul keer raden waarom.