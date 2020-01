Weet u nog, de seksuele revolutie, die maatschappelijke veranderingen, feminisme, vrouwenemancipatie en die PSP-poster enzo (hier niet het origineel)? Nou, dat is dus allemaal voorbij met een dolksteek in de tieten uitgevoerd door Stadsschouwburg Utrecht. De schouwburg weigert een kunstfoto op te hangen wegens naakt. "In de publieke ruimte komen veel verschillende mensen die er aanstoot aan kunnen nemen." Ooooooh dan, had dat eerder gezegd! Homo's moeten maar niet meer hand in hand lopen, want daar nemen mensen aanstoot aan. Vrouwen moeten op het werk maar niet meer van die korte rokjes aan, want daar nemen mensen aanstoot aan. We moeten maar niet meer topless op het strand liggen, want daar nemen mensen aanstoot aan. We moeten maar geen cartoons maken over een of andere oppermakker, want daar nemen mensen aanstoot aan. De foto van Jaap van de Klomp moet maar weg uit de schouwburg, want daar nemen mensen aanstoot aan.

Buigen buigen buigen... krrrr... buigen

PS. Heeft helemaal niks te maken met die tietjes. Gaat om het verbod op gezichtsbedekkende kleding in openbare gebouwen!