Magische dieren ook wel, zelfs als ze je ontbijt jatmuizen. Maar goed, even voorstellen: Boris Vos, oud-marinier, huidige mooie lul en oprichter van het LEAD Ranger-programma. Leert mannen en vrouwen in Kenia en Oeganda alles wat te maken heeft met het opsporen en stoppen van stropers: track&trace, arrestaties, lucht-grond-communicatie, forensische skills, medic-vaardigheden, "complex enforcement and investigative operations" en meer van die dingen die bij de goede zaak komen kijken. Onderstaand zie je 'em in actie eind mei 2016, zo lang draait-ie al mee. En nu is oud-MARSOF-marinier en vriend van de show Marc Pollen een bescheiden fundraisertje gestart om de Rangers van wat broodnodige medische supplies te voorzien. Noodverband, chest seals en de cursussen om dit materiaal te gebruiken, het mag allemaal wat kosten. Dus, mocht u zich geroepen voelen een stuiver hun kant op te mikken, dan wordt dat namens de fantjes, hun Rangers en Boris erg gewaardeerd.