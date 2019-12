In Zambia volgens Reddit, dus in Zambia. Die lintjes om het kamp heen trappen ze dus ook niet meer in. Opvallend trouwens, staat er een olifant in de kamer, durft niemand erover te praten haha nee we zijn niet depressief maar wel ongelukkig. Heel veel meer weten we er niet over te zeggen eigenlijk dus hier is de Wikipedia van olifanten. Meer KNOTSGEKKE screenshots, na de breek.